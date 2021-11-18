Журова назвала причину драки из-за триколора во время матча сборной Украины

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала драку на трибунах во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Ее слова приводит Eurostavka.

Депутат посчитала, что причиной произошедшего является желание привлечь к себе внимание. «Чтобы у молодежи была жесткая прививка, что Россия плохая. Поэтому все возможные площадки они используют. Идет сильное воздействие на умы молодежи, и отрулить потом обратно это будет очень сложно», — заявила Журова.

17 ноября стало известно, что во время матча отбора к ЧМ украинские болельщики перевернули российский флаг с гербом. Боснийцы посчитали, что перед ними размахивают сербским флагом, и приняли это за провокацию. Из-за триколора началась драка между болельщиками. Ситуация потребовала вмешательства полицейских.

Встреча между командами прошла в боснийском городе Зеница и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Украинцы продолжат борьбу за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах. Они завершили отборочный турнир на втором месте в группе, первое заняла сборная Франции.