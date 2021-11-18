Нурмагомедов посоветовал президенту UFC подписать блогера Хасбика в тяжелый вес

Нурмагомедов о возможном подписании блогера Хасбика в UFC: это должен быть тяжелый вес

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном переходе в UFC дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика). Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Мне кажется, это должен быть тяжелый вес», — посоветовал Нурмагомедов президенту UFC Дэйне Уайту, который размышляет о подписании контракта с 19-летним блогером.

В октябре 2021 года Хасбика пригласили на турнир UFC 267 в Абу-Даби. После победы российского бойца Ислама Махачева Хасбулла вышел в октагон и сфотографировался вместе с Махачевым и Нурмагомедовым. После этого президент UFC оценил шансы Хасбика появиться в октагоне. «Вероятность его боя у нас выше нуля, это точно», — заявил Уайт и добавил, что он в восторге от дагестанца.

Ранее поединок между Хасбиком и другим блогером-карликом Абдурозиком пытался организовать ютубер Асхаб Тамаев. После ряда видео о готовящемся бое Хасбулла отказался от участия. По словам Тамаева, сторона блогера попросила слишком большой гонорар.