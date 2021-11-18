Тайвань официально открыл представительство в Литве

Министерство иностранных дел Тайваня открыло официальное представительство в Литве

Китайская Республика (Тайвань) официально открыла представительство в Литве. Сообщение об этом опубликовано в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Тайваня.

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«Тайваньское представительство в Литве открыто и готово к расширению обменов между Тайванем и страной-членом ЕС», — говорится в заявлении.

Такой шаг был сделан, несмотря на неоднократные протесты КНР. Пекин считает островное государство своей отколовшейся провинцией и резко реагирует на попытки официального признания Тайваня отдельным государством.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа посоветовал китайским властям не раздражаться из-за решений, принимаемых Вильнюсом. Комментируя планы по открытию в Вильнюсе представительства Тайваня, он подчеркнул, что Литва придерживается политики одного Китая и намерена развивать культурные и экономические связи с теми регионами и государствами, с которыми считает нужным.

В ответ на решение Литвы позволить Китайской Республике открыть свое представительство Пекин отозвал из страны своего посла.