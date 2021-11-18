Подсчитана общая стоимость жилой недвижимости в Москве

Аналитик Savills подсчитали общую стоимость жилой недвижимости в Москве, к началу октября 2021 года она составила 73,78 триллиона рублей или 1,02 триллиона долларов, что максимальный показатель за всю история ведения такой статистики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование.

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При расчетах учитывалась стоимость жилья на вторичном рынке и в новостройках, введенных в эксплуатацию на момент оценки. Отмечается, что с начала 2021 года прирост стоимости жилья в столице составил порядка 20 процентов (1,4 триллиона рублей) — это максимум за последние шесть лет. Аналитики связывают такой рост с активным новым строительством.

В расчете на одного москвича приходится условная доля жилой недвижимости, эквивалентная 5,8 миллиона рублей. За последние пять лет этот показатель вырос на десять процентов, рассказал изданию управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Ранее сервис поиска квартир «Синица» пришел к выводу, что в октябре 2021-го цены на строящееся жилье в Москве показали положительную динамику во всех сегментах, но интенсивность удорожания продолжает снижаться. За второй осенний месяц квадратный метр в новостройках на территории старой Москвы подорожал на 0,4 процента, до 331,7 тысячи рублей, подсчитали аналитики. В годовом выражении темпы роста цен превысили 39 процентов.