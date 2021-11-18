Справлявший нужду пьяный россиянин выстрелил в ехавшего мимо водителя

МВД: в Волгограде решивший справить нужду посреди дороги мужчина выстрелил в водителя

В Волгограде решивший справить нужду посреди дороги россиянин шесть раз выстрелил в водителя, который ехал мимо него. Момент нападения попал на видео, опубликованное на сайте регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. На кадрах видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облегчается на дороге. Водитель, который ехал мимо на «ВАЗ-21070», остановился, однако после того, как злоумышленник выхватил оружие, попытался уехать. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил по машине.

Одна из пуль ранила водителя в голову, однако ему удалось выйти из автомобиля и убежать, а позже обратиться к полиции. Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Злоумышленника и еще одного подозреваемого задержали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у них предмет, похожий на пистолет Макарова.

«Следственными органами Следственного комитета в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 105 УК РФ “Покушение на убийство”», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в поселке Неклюдово Нижегородской области 17-летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался заживо сжечь сверстника из-за того, что тот случайно облил его пивом.