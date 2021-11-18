Россия обеспокоилась отношением США к ядерному оружию

Россия обеспокоена отношением США к ядерному оружию, Вашингтон понижает порог его применения. Об этом заявил в эфире Первого канала замглавы МИД Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.

«Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому относятся», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, размещение новых ракет малой и средней дальности в Европе может привести к геополитическому кризису. Он заключил, что Москва имеет ряд вопросом относительно перспективы появления этого вида вооружений.

Ранее США обвинили Россию в создании угрозы для Международной космической станции. Государственный секретарь США Энтони Блинкен указал на то, что обломки пораженного в ходе испытаний противоспутникового оружия могут быть опасны для МКС.

