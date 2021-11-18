США объявили награду за данные об иранских хакерах

Минфин США ввел санкции против шести иранцев и Emennet Pasargad за попытку изменить выборы

Офис по контролю за иностранными активами Минфина США ввел санкции против шести иранцев и IT-компании Emennet Pasargad «за попытку повлиять» на президентские выборы 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Минфин также назвал имена шестерых сотрудников иранской компании Emennet Pasargad, начиная от руководителей и заканчивая рядовыми сотрудниками. По данным ведомства, хакеры пытались вторгнуться в информационную среду США и изменить ее, чтобы посеять раздор и подорвать веру в выборы.

Отмечается, что подвергнутые санкциям люди с августа по ноябрь 2020 года распространяли дезинформацию в социальных сетях, отправляя электронные письма с угрозами. Кроме того, они публиковали видео с намеками, что голосование проходит с использованием поддельных бюллетеней. За данные об этих лицах Госдеп объявил награду до десяти миллионов долларов.

«Эти хакеры работали на иранское правительство, чтобы повлиять на выборы в США в 2020 году», — подчеркивается в Twitter-аккаунте программы Госдепа по вознаграждению за помощь правосудию.

К публикации ведомство добавило фотографии двух молодых людей: в Госдепе разыскивают данные о Сайеде Хосейне Каземи и Саххаде Кашиане. Отмечается, что они «были вовлечены в зловредные иранские кибероперации, нацеленные на президентские выборы в 2020 году».

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