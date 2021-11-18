Суданские врачи назвали число жертв в ходе уличных столкновений с полицией

Центральный комитет врачей Судана сообщил о гибели 14 человек из-за столкновений уличных демонстрантов с полицией страны 17 ноября. Протестующие выступают против государственного переворота, в ходе которого к власти в Судане пришли военные. Полицейские называют иное число жертв. О развитии ситуации сообщает ТАСС.

В столице Судана Хартуме продолжаются протесты, захлестнувшие город после прихода к власти военных. По утверждениям местных врачей, суданские силовики применяют против протестующих слезоточивый газ и оружие, а также препятствуют оказанию медицинской помощи раненным.

Полиция Судана не согласна с этими оценками. По их данным, только один человек стал жертвой беспорядков в Хартуме, а общее число пострадавших — 30 человек. Полицейские также сообщают, что потерь на их стороне больше — 89 пострадавших и три поврежденные служебные машины. Они добавили, что не используют боевое оружие.

В столице отключены мобильная связь и интернет, перекрыты въезды и выезды из города.

25 октября 2021 года в Судане произошел государственный переворот. Власть захватили военные, арестовав гражданское правительство во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдуком. Хамдук не согласился с перестановкой политических сил в стране и призвал своих сторонников выходить на улицы. Причины переворота связали с борьбой за природные ресурсы и разным взглядом на внешнеполитический курс страны.