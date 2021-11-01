В Судане рассказали о перспективах военного сотрудничества с Россией

Судан нацелен на поддержку военного сотрудничества с Россией. Об этом заявил устроивший госпереворот в стране главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью РИА Новости.

«Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил», — отметил военно-политический лидер Судана. Он также добавил, что у Хартума давняя и беспрерывная история сотрудничества с Москвой.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский потребовал у Совета Безопасности отказаться от двойных стандартов по отношению к происходящему в Судане. Полянский отметил, что Кремль расценивает арест членов временного правительства как решение зашедшей в тупик политической ситуации, а не как переворот. При этом дипломат призвал военных руководствоваться национальными интересами и проявлять сдержанность.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали главу временного правительства Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После госпереворота главнокомандующий объявил чрезвычайное положение во всем Судане. Он распустил переходный военный Суверенный совет и временное правительство Судана, учрежденные после предыдущего госпереворота и функционировали параллельно. Аль-Бурхан объявил, что передаст власть гражданскому правительству по результату выборов, которые пройдут в 2022 году.