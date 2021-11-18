Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер сняли с обложки журнала после давки на Astroworld

Американского рэпера Трэвиса Скотта и предпринимательницу Кайли Дженнер сняли с обложки журнала W Magazine после давки на фестивале Astroworld. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что обложка была подготовлена перед трагическим концертом. В журнале также планировали напечатать большое интервью с парой, но теперь редакторы обеспокоены критикой в адрес Скотта и Дженнер. Они уже отказались от выпуска материала на сайте, а теперь пытаются остановить печать самого журнала. Журналисты считают, что в свете случившегося такая публикация будет неуместной.

Ранее компания Nike отложила коллаборацию с Трэвисом Скоттом. Запланированный на 16 ноября релиз совместной коллекции кроссовок был сдвинут на неопределенный срок. Кроме того, проморолик PlayStation 5 с участием музыканта был удален из блога игровой консоли. Из игры Fortnite также пропала именная «эмоция» Скотта с отрывком его песни Out West.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.