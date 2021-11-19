Арендаторам квартир поставили необычное условие

В Берлине для арендаторов квартир появилось необычное условие. Претендентов на свободную жилплощадь заставили покупать мебель за несоразмерную ей стоимость, пишет Bloomberg.

В одном из объявлений о сдаче однокомнатной квартиры на сайте ImmoScout24 владелец попросил выкупить мебель за 25 тысяч евро (больше 2 миллионов рублей). Она включала кухонный гарнитур, телевизор, диван, кровать и садовые принадлежности. Плата за саму аренду жилья составляла 930 евро (около 76,7 тысячи рублей) в месяц. В объявлении также говорилось, что сумма обсуждению не подлежит.

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Арендаторы отмечают, что их часто просят приобрести мебель и бытовую технику, чтобы подписать договор аренды. В съемных квартирах в Берлине мало мебели, отмечает агентство, часто отсутствуют основные предметы интерьера, иногда даже бытовая техника. Поэтому будущим арендаторам приходится снимать квартиры с выкупом мебели, перепродавая затем имущество следующему жильцу. Однако стремительно растущий спрос на рынке съемного жилья в городе впервые привел к появлению таких необычных условий сделки.

В Берлине незаконно продавать мебель на сумму, которая превышает ее стоимость более чем на 50 процентов, но оспаривать такое условие может быть рискованно для арендатора: он может проиграть в суде или судебные издержки могут не окупиться. «Люди предлагают платить тысячи евро за мебель, которая стоит гораздо меньше. Это дико», — отметил генеральный директор агентства недвижимости Black Label Properties Иоаннис Цакрис. При этом арендодатели пользуются лазейкой. Они покупают несколько предметов мебели в квартиру, в остальном пустую, что по закону разрешает им взимать доплату, часто превышающую разрешенный лимит (2 процента от ежемесячной платы), указал юрист компании Schlun & Elseven Матиас Вурм.

По данным онлайн-сервиса аренды жилья Immowelt, цена съема квартиры в Берлине выросла на 42 процента за пять лет, и на 5 процентов за 2021 год. «Рынок сейчас настолько тесен, что некоторые люди пытаются извлечь выгоду из этой сложной ситуации», — подчеркнула генеральный директор агентства недвижимости First Citiz Berlin Анна Кузнецова. По ее словам, из сотен рекламных объявлений несколько будут действительно безумными.

Жители Берлина неоднократно возмущались высокой стоимостью аренды квартир. В июне это заставило объединение арендаторов Deutsche Wohnen und Co. Enteignen собрать митинг у здания министерства внутренних дел города. Они требовали социализацию (передачу в общественную собственность) квартир, которые принадлежат крупным компаниям-рантье. В ответ администрация города начала прорабатывать план выкупить квартир у крупных владельцев на рынке аренды жилой недвижимости.