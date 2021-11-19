Банки отказались помогать российскому бизнесу

Представители российского малого и среднего бизнеса пожаловались на массовые отказы банков выдавать льготные кредиты по ставке 3 процента годовых для компенсации последствий нерабочих дней, пишет «Коммерсантъ».

О проблеме сообщили рестораторы, туроператоры, салоны красоты, организаторы массовых мероприятий и представители других пострадавших от пандемии отраслей. Они утверждают, что банки выдвигают дополнительные условия и навязывают услуги перед выдачей кредита. Сами банкиры уверяют, что помогают бизнесу, а льготные займы получают все желающие, главное соответствовать требованиям.

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров и глава совета директоров «Росинтера» Ростислав Ордовский-Танаевский рассказали, что их компаниям отказали в льготных кредитах, несмотря на выполнение всех требований. По словам Гончарова, для получения займа текущая прибыль до вычета налогов (EBITDA) должны быть выше, чем в 2019 году. Ордовский-Танаевский считает выполнение условий нереальным, поскольку достижению высокого уровня прибыли мешают постоянные локдауны.

Кроме того, банки требуют залог, хотя 75 процентов суммы займа обеспечивает государство, рассказал Гончаров. В постановлении правительства четко сформулирован запрет на требование залога, напоминает заместитель гендиректора юридической конторы Amulex.ru Юлия Галуева.

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О неудачных попытках взять кредит рассказали глава комитета по туризму «Опоры России» Алексей Кожевников, общественный омбудсмен в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских (глава концертного агентства «Артистика») и общественный представитель бизнес-обмудсмена в Петербурге Лялья Садыкова (владелица салонов красоты «Лаки Лайк» и «Бигуди»). В сети кофеен «Шоколадница» заявили, что банки отнесли их в рисковую зону и даже не стали рассматривать заявки.

Банки считают претензии бизнесменов необоснованными. В ВТБ заявили, что одобряют соответствующие требованиям заявки и уже выдали рестораторам кредиты на один миллиард рублей. В Сбербанке сообщили, что выдали общепиту около двух тысяч займов, а всего на отрасль приходится 25 процентов заявок. В Росбанке также опровергли включение гостинично-ресторанного бизнеса в стоп-лист на выдачу льготных кредитов.

16 ноября проблема обсуждалась на совещании Министерства экономического развития, рассказал источник издания. 22 ноября ведомство повторно обсудит вопрос с представителями пострадавших отраслей бизнеса.

Программа ФОТ 3.0 (фонд оплаты труда) была запущена правительством 28 октября, накануне введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за роста числа заболеваний коронавирусом. Согласно ей, представители малого и среднего бизнеса имеют право на получение с 1 ноября по 30 декабря 2021 года льготного кредита на полтора года по ставке 3 процента годовых. Главное условие получения поддержки — сохранение не менее чем 90 процентов сотрудников.