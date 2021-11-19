Футболист сборной России ответил болельщикам в комментариях к новостям

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов принял участие в обсуждении новости о самом себе в комментариях на портале Sports.ru. На это обратили внимание авторы «Адмистративного блога» издания.

22-летний футболист национальной команды оставил комментарий в новости, где помещен его призыв болельщикам поддержать его партнера по сборной Федора Кудряшова, который отправил мяч в собственные ворота в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии. Глебов заявил, что у представителей каждой профессии бывают ошибки и промахи.

Наибольшего одобрения снискал комментарий одного из пользователей, который заметил, что зарплаты футболистов больше, чем у представителей большинства профессий, а ответственность у последних иногда даже выше. В ответ на это Глебов отметил, что большая зарплата не является гарантией от ошибок.

«К сожалению, ошибок нельзя избежать, но их можно минимизировать. И в этом задача каждого! В любом случае мы понимаем, что лучший ответ — ответ на поле», — написал хавбек в комментариях. Сотрудники Sports.ru утверждают, что проверили аккаунт, и автором сообщения действительно является футболист сборной России.

Россия уступила Хорватии с минимальным счетом и лишилась лидерства в группе H в заключительном матче отбора. По этой причине команде Валерия Карпина придется пробиваться на мундиаль в Катаре через стыковые матчи.