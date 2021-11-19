Белорусам пообещали показать новую Конституцию в декабре

Новый проект Конституции Белоруссии подготовят к декабрю для общественного обсуждения. Об этом заявил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

По его словам, конституционной комиссии удалось прийти к единому мнению в наиболее спорных моментах по изменениям в положения основного закона. Он отметил, что с марта было проведено шесть заседаний рабочей группы, в которую вошли парламентарии, ученые, представители Конституционного суда, члены правительства.

«За это время были жаркие споры, дискуссии, прорабатывались формулировки по конкретным статьям», — отметил Сергеенко и пообещал, что скоро власти покажут белорусам готовый вариант документа. Глава администрации добавил, что все это время группа постоянно была на связи с белорусским лидером Александром Лукашенко, который поручил внимательнее подойти к вопросу перераспределения полномочий главы государства между другими органами государственной власти.

На фоне протестов, охвативших Белоруссию после президентских выборов 9 августа 2020 года, Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию и перераспределении властных полномочий. В марте 2021 года он созвал специальную конституционную комиссию из 36 человек и заявил, что она займется рассмотрением гражданских инициатив к новому проекту.

Вместе с тем белорусская оппозиция разработала собственный проект конституции. Он предполагает переход государства от президентской формы правления к парламентской, а также существенное расширение гражданских прав.