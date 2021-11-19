Пожарные перекрыли движение автомобилей и помогли бабушке перейти через дорогу

В Калининграде пожарные перекрыли движение, чтобы помочь бабушке перейти дорогу. Видео опубликовал Telegram-канал NEWS.ru.

Пенсионерка дошла только до середины проезжей части и остановилась, так как водители перестали ее пропускать. На записи видно, как к женщине подъезжает пожарная машина и останавливается, блокируя движение других автомобилей. Один из пожарных переводит пенсионерку через дорогу, затем возвращается в машину, и они уезжают.

Ранее в Британии кот настойчивым мяуканьем спас от смерти упавшую в овраг пожилую хозяйку. Один из местных жителей увидел принадлежавшего его 83-летней соседке кота по кличке Пиран, который отчаянно мяукал на углу маисового поля, расположенного недалеко от дома пенсионерки. Тогда мужчина понял, что хозяйка кота упала в крутой овраг.