Джо Байден вернулся к исполнению обязанностей после колоноскопии

Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после перенесенной процедуры колоноскопии (осмотра толстого кишечника), на время которой передавал полномочия вице-президенту Камале Харрис. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в Twitter.

Медицинское обследование прошло в военном госпитале Уолтера Рида под Вашингтоном. Как рассказал Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор, во время колоноскопии у Байдена удалили полип в кишечнике. Гистологическое исследование будет завершено на следующей неделе. Он подчеркнул, что полип был удален без сложностей. Врач также отметил, что у Байдена никогда не было рака кишечника.

После обследования Байден выступил перед журналистами. Комментируя процедуру, он назвал ее прекрасной. Американский лидер также отметил, что находится в «великолепной форме» и чувствует себя «отлично».

У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей Джо Байден президент США

Первая женщина в Белом доме

Процедуру временной передачи власти в связи с медицинскими процедурами под наркозом уже использовали ранее: 40-й президент США Рональд Рейган в 1985 году и 43-й президент США Джордж Буш в 2002 и 2007 годах. Оба раза обязанности последнего исполнял вице-президент Дик Чейни.

В соответствии с утвержденным порядком, Байден временно передал полномочия вице-президенту. Как отмечает CNN, Харрис на протяжении 85 минут исполняла полномочия главы государства. Таким образом, она стала не только первой женщиной, занявшей пост вице-президента США, но и первой в истории страны женщиной, которая взяла на себя обязанности президента.

По словам Псаки, Харрис работала из своего офиса в Западном крыле, пока Байден находился под наркозом.

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Ухудшение состояния

Лечащий врач президента США Кевин О'Коннор заявил, что президент США Джо Байден «стал чаще и сильнее чувствовать першение в горле и кашлять». Об этом пишет The New York Times.

Также он отметил, что походка американского лидера стала более напряженной. Как отмечает издание, данные проблемы могут быть связаны с дегенеративным артритом позвоночника и спондилезом. По словам О'Коннора, президента лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног.

В то же время личный врач главы государства подчеркнул, что состояние Байдена позволяет ему выполнять президентские обязанности. В то же время результаты исследования газеты Politico и компании Morning Consult свидетельствуют о том, что в хорошем физическом здоровье Байдена не сомневаются 40 процентов американцев, тогда как 48 процентов опрошенных уверены, что у Байдена есть проблемы с психическим здоровьем.