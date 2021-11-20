Россия приготовилась произвести миллиарды доз вакцин от коронавируса

В 2022 году Россия готова произвести 2 миллиарда доз вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его заявления цитирует ТАСС.

«У нас запас, мы уже поставляем на экспорт эту продукцию и имеем возможность на следующий год выйти на объем производства в два миллиарда», — сказал он. По словам Мантурова, в гражданский оборот ввели уже более 100 миллионов компонентов вакцин. До конца года будет произведено в общей сложности 300 миллионов доз.

11 ноября замглавы Минпромторга Василий Осьмаков указывал, что страна вышла на производство 150 миллионов комплектов вакцин от коронавируса в квартал. Текущих объемов выпуска хватает и на собственные нужды, и на экспорт. При том чиновник утверждал, что «смысла разгонять дальше нет». Основной объем производства приходится на «Спутник V» и «Спутник лайт».

Мантуров в конце октября оценил существующий запас вакцин в России. Он отметил, что препарата хватит минимум на два месяца.