Мальчик из Якутии попросил у Путина корову и получил ее

Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутии) поможет купить корову мальчику, попросившему об этом у президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

13-летний Алеша прислал просьбу помочь с приобретением коровы на прямую линию Путина, которая проходила в июне 2021 года. Хотя обращение не попало в прямой эфир, министерству сельского хозяйства республики поручили его рассмотреть. Из-за неправильного обратного адреса поиски мальчика растянулись на несколько месяцев.

В итоге министерству удалось найти Алешу и связаться с его родственниками. Как выяснилось, четыре года назад у них сгорел дом, и с тех пор семье приходится жить в гараже. Обещанную корову они получат в ближайшие дни. Кроме того, исполняющий обязанности главы Чурапчинского района Степан Саргыдаев взял под личный контроль решение вопроса об улучшении жилищных условий семьи.

Ранее сообщалось, что Путин поручил Общероссийскому народному фронту проанализировать все обращения граждан, поступившие в ходе прямой линии. Россияне жаловались на проблемы с подключением к газу, на безработицу, неудовлетворительное состояние школ.