Названы поводы для лишения россиян детских выплат

Минтруд назвал выигрыш в лотерею или в тотализаторе поводом для отмены детских выплат

Поводами для лишения россиян права на получение детских выплат могут стать дивиденды, приобретенные в результате финансовых операций, а также крупный выигрыш в лотерею, в тотализаторах или в букмекерских конторах. Такие условия отмены прописаны в проекте документа Минтруда, уточняющего правила предоставления поддержки россиянам с низкими доходами, сообщает «Комсомольская правда».

На выплаты вправе претендовать семьи, чей среднедушевой доход оценивается ниже прожиточного минимума. Если же с учетом разового поступления крупной суммы доходы окажутся выше этой отметки, пособие платить перестанут.

Также господдержки лишат получателя, отправленного на принудительное лечение или под арест. Аналогичное решение ждет гражданина, переставшего воспитывать ребенка в случае развода. Останется без пособий и беременная женщина, признанная недееспособной или объявленная в розыск.

В то же время в документе уточняется имущество, которое не будет учитываться при оценке имущественного положения для начисления пособий. В перечень попадут объекты, находящиеся под арестом, угнанный автотранспорт, материнский капитал, гранты и субсидии на поддержку предпринимателей, полученные по налоговому вычету суммы, недвижимость и транспорт, приобретенные на госсубсидии, а также сами целевые выплаты.

На этой неделе президент России Владимир Путин предложил и внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Оба параметра с 2022 года вырастут на 8,6 процента по сравнению с текущими значениями. Поводом для такого решенич стало ускорение инфляции, существенно превысившей все прогнозы начала года.