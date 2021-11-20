Исследователь объяснила необходимость обследоваться после перенесенного COVID-19

После болезни коронавирусом стоит пройти тщательные обследования. Проверка здоровья необходима из-за вероятности постковидного симптома у переболевших, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова исследователя Центра изучения постковидного синдрома СПбГУ Варвары Рябковой.

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Рябкова объяснила, что в первую очередь после перенесенной болезни есть необходимость проверить состояние легких и артериального давления. Также важно пройти обследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем и оценить способность организма переносить физические нагрузки. Рябкова перечислила исследования, которые нужны: анализы крови и мочи, оценка состояния печени (АСТ, АЛТ), почек (креатинин), признаков продолжения воспалительного ответа (С-реактивный белок, ЛДГ) и нарушения липидного обмена (холестерин, липопротеиды низкой плотности).

По словам специалиста, обследоваться можно пройти в любой поликлинике в ходе углубленной диспансеризации. Эта услуга бесплатно доступна всем, кто переболел COVID-19.

Ранее эндокринолог и диетолог Елена Щетинина раскрыла взаимосвязь уровня сахара в крови с тяжестью течения коронавируса. Она отметила, что повышенные показатели являются фактором риска и посоветовала следить за сахаром и принимать меры при его повышении.