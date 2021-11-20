В Госдуме заявили о неспособности США вторгнуться в Крым

Депутат Шеремет: вторжение в Крым не по зубам для американской армии

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет усомнился, что американская армия способна вторгнуться в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что Россия располагает современным вооружением, не имеющим аналогов в мире и позволяющим уничтожить агрессора на подступах к границам. «Крым надежно защищен. Ни одной армии, в том числе американской, не по зубам прорвать оборону и вторгнуться на полуостров», — считает он.

Шеремет предположил, что США не будет вступать в непосредственное вооруженное противостояние с Россией. «Для этого у них есть вассалы в лице других государств», — пояснил он.

Уверен, что настало время лидерам ведущих стран мира снова собраться на международную конференцию в Ялте и обозначить красные линии, за которые никто не должен заходить ради мира и будущего нашей планеты Михаил Шеремет член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции

Поводом для комментария была статья в издании Business Insider, рассказывающая об отчете Командования специальных операций США (USASOC). В ней утверждается, что американский спецназ должен быть подготовлен к столкновению с иностранными вооруженными силами, обладающими сопоставимыми подготовкой и оснащением. В качестве возможных противников названы Китай и Россия, а потенциальными целями могут быть системы A2AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра) в Южно-Китайском море и Крыму.

Ранее Шеремет заявил, что США не стоит «безобразничать» и испытывать Россию на прочность прохождением своих кораблей через территориальные воды у крымских берегов.