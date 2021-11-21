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Политологи объяснили статью Суркова о политической дестабилизации России

Политологи Баширов и Абзалов о статье Суркова: призвал договариваться с сильными игроками
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Владислав Сурков
Владислав Сурков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Политологи Марат Баширов и Дмитрий Абзалов оценили статью бывшего помощника президента России Владислава Суркова, в которой он, в частности, написал о возможности дестабилизации политической обстановки в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Баширов указал на то, что идея, заложенная в статье, заключается в том, что для избежания внутренних потрясений «всегда нужно искать варианты для перемещения этой энтропии на внешние контуры».

Баширов напомнил, что «золотой век правления Путина», о котором написал Сурков, следует помнить и сохранять его логику, изучать этот опыт, чтобы не повторять 90-е годы и «потом не спохватываться и пытаться нагнать уже уходящий поезд, а думать о том, что вот эти принципы, которые сейчас существуют при президенте Путине, должны и дальше работать на благо России».

В свою очередь, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов признает, что сегодня обострение действительно есть, однако оно далеко до обстановки 1980-х и 1990-х. Политолог отметил, что за 30-40 лет мир сильно изменился. «Главное, чтобы люди изменились вместе с ним. Особенно люди, которые занимаются государственным управлением», — подчеркнул он, отметив, что система управления должна подстраиваться к изменениям мира.

При этом, оба эксперта сошлись во мнении, что Сурков призвал не разделять мир, а учиться договариваться с сильными игроками.

Статья Суркова

20 ноября Владислав Сурков опубликовал колонку в для «Актуальных комментариев», в которой заявил о неизбежности роста хаоса в любой социальной системе, вне зависимости от государственного строя и правителей. Он выразил мнение, что вытеснение таких явлений в зону умолчания, своего рода идеология молчания, грозит повторением ситуации 1980-х и 1990-х годов.

Сурков отметил, что в начале века новому правительству удалось остановить безудержную лавину социального хаоса, благодаря чему Россия на протяжении 20 лет находилась в состоянии стабильности. Однако, подчеркнул политик, со временем в виду изменения настроений при сохранении «точечной лояльности и одноразового патриотизма» правильные слова обессмысливаются, господствующий дискурс становится неубедительным и потому все чаще нуждается в силовой поддержке. И, отмечает Сурков, до определенного момента такое состояние ничем не угрожает власти.

Однако он напомнил, что если проблему игнорировать, то со временем она разрушает существующий порядок вещей, что и случилось под конец жизни Советского Союза. Для этого, считает Сурков, хаос необходимо выносить за пределы, как это делают США. При этом, политик не отрицает вероятность того, что в ближайшем будущем в мире столкнутся сразу несколько стран, пытающихся выносить свою нестабильность, среди них США, Китай и Россия, а это породит «разрушительные геополитические штормы».

«Безлюдная демократия» и «i-империализм»

В другой своей статье для «Актуальных комментариев» Сурков предположил, что к концу века реформы и революции приведут к перестройке мира, в результате чего возникнет новая система глобального распределения господства и подчинения. Политолог уверен, что ближайшие 100 лет станут временами так называемого i-империализма и будут связаны с активным дележом и «колонизацией» киберпространства.

Кроме того, по мнению Суркова, сложившиеся в настоящее время условия цифровизации и роботизации политической системы неизбежно приведут к возникновению высокотехнологичной формы государства — безлюдной демократии. Сурков уверен, что в будущем человеческий фактор будет иметь все меньше значения — его роль в политическом процессе может быть резко снижена или вовсе исключена ради эффективности систем управления — по аналогии с полностью роботизированным безлюдным производством, в котором участие человека не требуется вовсе. В итоге, считает политолог, возникнет техногенное государство, в котором «иерархия машин и алгоритмов будет преследовать цели, недоступные пониманию обслуживающих ее людей».


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