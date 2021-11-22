Показаны внутренности новых наушников AirPods

Наушники AirPods третьего поколения назвали полностью неремонтопригодными. Видео с разборкой гарнитуры доступно на YouTube-канале iFixit.

По словам занимающихся изучением возможности ремонта гаджетов специалистов iFixit, для вскрытия новых наушников Apple пришлось использовать тиски. Эксперты надавили на корпус девайса с двух сторон, чтобы отсоединить две половинки наушников друг от друга.

Авторы показали внутренности AirPods, отметив, что устройство собрано с применением большого количества клея. Также компоненты наушников плотно примыкают друг к другу, что препятствует разборке гаджета. В ходе обзора специалисты также вскрыли наушники Beats Fit Pro, которые тоже были недавно представлены Apple. Выяснилось, что обе гарнитуры имеют похожую конструкцию.

В заключение специалисты попытались извлечь из наушников аккумулятор и полностью разрушили корпус AirPods. Авторы отметили, что наушники практически невозможно починить в случае поломки и поставили девайсу ноль из десяти баллов в рейтинге ремонтопригодности. AirPods третьего поколения за 16 490 рублей были представлены 18 октября.

В начале года специалисты iFixit разобрали на части самые дорогие наушники Apple. AirPods Max за 63 тысячи рублей получили шесть из десяти баллов в рейтинге ремонтопригодности.