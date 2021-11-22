Капитан сборной России объяснил отказ преклонять колено

Футболист Джикия об акции BLM: это личное дело каждого, в сборной России мы уважаем всех

Капитан московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия высказался об акции с преклонением колена в рамках движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Его слова приводит KP.RU.

Футболист обратил внимание на то, что в матче Лиги Европы против английского «Лестер Сити» игроки красно-белых выждали паузу после стартового свистка, так как соперники преклоняли колено. «В сборной России мы также уважаем всех и не надо выделять кого-то. Но это личное дело каждого, вставать или не вставать на колено», — подытожил Джикия.

В ноябре бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала «Спартак» клубом расистов после отказа футболистов клуба встать на колено и поддержать акцию BLM перед началом матча четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Лестером». В «Спартаке» сочли высказывание Смородской «слишком серьезным обвинением, за которое придется отвечать в рамках закона».

Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения BLM. Участники акции требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.