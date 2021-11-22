Названа приоритетная для Роналду кандидатура на роль главного тренера МЮ

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» начало поиски нового главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера. Об этом в Twitter сообщает журналист Роб Дорсетт.

По информации источника, в переговорах хочет принимать участие нападающий Криштиану Роналду. Для него приоритетной кандидатурой является Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании и ранее работавший в «Барселоне».

Об уходе Сульшера стало известно в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера МЮ назначен Майкл Каррик. По информации The Mirror, при принятии решения о расторжении контракта с норвежским специалистом руководство МЮ учло настроение Роналду, который в последние недели выражал недовольство результатами команды.

Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. После 12 матчей Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.