Двое россиян получили срок за сожженную заживо из ревности знакомую

В Нижегородской области к 18 и 14 годам колонии строгого режима были приговорены 36-летний мужчина и его 35-летняя сожительница за убийство знакомой с особой жестокостью. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 24 ноября 2020 года осужденные распивали алкоголь вместе с 43-летней жертвой в одном из гаражей города Дзержинск. В какой-то момент 35-летняя россиянка приревновала знакомую к своему сожителю, которая оказывала ему знаки внимания. Тогда мужчина облил потерпевшую бензином из пятилитровой канистры, а сожительница подожгла ее. После чего пара покинула место преступления, бросив сожженную заживо женщину возле гаража.

СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ, пара была задержана и отправлена в СИЗО. Оба фигуранта частично признали свою вину.

12 ноября сообщалось, что в Забайкальском крае россиянка, обвиняемая в убийстве гражданского мужа из ревности, предстанет перед судом.