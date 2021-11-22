Россиянку из «Челси» признали лучшим футбольным менеджером Европы

Россиянка Марина Грановская признана лучшим футбольным менеджером 2021 года в Европе по версии итальянского издания Tuttosport. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянка занимает пост директора лондонского «Челси». Команда в прошлом сезоне стала победителем Лиги чемпионов. Учредители премии отметили заслуги Грановской в этом успехе.

В 2010 году Грановская стала представителем владельца «Челси» — российского бизнесмена Романа Абрамовича. Спустя три года россиянка вошла в совет директоров лондонской команды.

«Челси» в нынешнем сезоне набрал 29 очков в 12 турах Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда возглавляет турнирную таблицу. В Лиге чемпионов лондонцы с девятью очками после четырех матчей занимают второе место в группе.

