Бывший футболист «Челси» рассказал о желании перевезти семью в Россию

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал об адаптации к жизни в России. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Игрок отметил, что полюбил Москву, которую считает очень красивым городом. «Зимой, конечно, впечатлили морозы, но теплых дней тоже было достаточно», — добавил нигериец. Мозес также заявил, что планирует перевезти семью в Россию, но пока не торопится с этим, так как его контракт с москвичами истекает летом 2023 года.

Мозес — бывший футболист «Челси», он перешел в «Спартак» из лондонского клуба на правах аренды в октябре 2020-го. В июле этого года москвичи выкупили права на нигерийца за 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Нигерийский хавбек не отметился результативными действиями.