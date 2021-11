Умер музыкант Beach Boys и бэк-вокалист Элтона Джона

Американский музыкант Билли Хинш умер от рака. Об этом сообщает The Sun.

Артист, который выступал в подростковом поп-трио Dino, Desi & Billy, а также гастролировал с Beach Boys и являлся бэк-вокалистом Элтона Джона, скончался в возрасте 70 лет. Причиной смерти стала гигантоклеточная карцинома, которую обнаружили около двух недель назад.

Знакомая Хинша Люси Арназ отметила, что болезнь стремительно уничтожила его. По словам Арназ, через шесть часов после смерти музыканта скончалась и его 95-летняя мать. Она долгое время находилась в хосписе.

Билли Хинш родился 29 июня 1951 года в Маниле. В конце 1960-х годов он начал работать сессионным музыкантом в The Beach Boys. Крое того, его голос можно услышать в таких композициях, как Don't Let The Sun Go Down On Me Элтона Джона, Desperados Under The Eaves Уоррена Зивона и Good Music Джоан Джетт.

7 ноября стало известно о смерти одного из основателей британской регги-группы UB40 Теренса Уилсона. Он скончался в возрасте 64 лет после непродолжительной болезни.