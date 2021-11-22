Пульмонолог назвал отличия между кашлем у курильщика и простудившегося человека

Врач-пульмонолог Владимир Шмелев назвал в беседе с «Вечерней Москвой» признаки, по которым можно определить, является ли кашель у человека симптомом простудных заболеваний и рассказал, как отличить его от кашля у курильщика.

Специалист объяснил, что у любителей табачной продукции кашель с мокротой может появляться в течение трех месяцев в году. На фоне появления такого кашля у курильщика не повышается температура, а также не появляются озноб или боли в мышцах, как случается при острой респираторной вирусной инфекции.

Простудный кашель, как отмечает медик, начинается с сухого кашля, и только потом начинается выработка мокроты. По словам Шмелева, кашель при ОРВИ исчезает в течение трех недель. Заболевший испытывает боли в горле и мышцах, появляются насморк и температура, а также возможны проявления других симптомов.

Ранее сотрудница кафедры медицинской химии и клеточной биологии в Гетеборгском университете Анна Эрмунд (Anna Ermund) раскрыла, что при некоторых заболеваниях во время кашля человек начинает задыхаться. Специалист назвала признаки опасного кашля, при наличии которых необходимо обратиться к врачу. Так, сочетание насморка с мокрым кашлем очень распространено. К ним может добавляться и повышенная температура.