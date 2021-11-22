На Украине назвали главную цель России

Россия пытается сделать Украину слабой, дестабилизируя ситуацию внутри страны и блокируя ее оборонное сотрудничество с другими странами. Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Глава МИД назвал главную цель Москвы в отношении Киева и подчеркнул, что украинские дипломаты уже ведут работу над противодействием попыткам России ослабить Украину изнутри. По его словам, для этого они привлекают поддержку ключевых стратегических партнеров извне.

«Это может быть оружие, военные детали, медицинское оборудование, углубленный обмен разведданными. Мы работаем над тем, чтобы Украина становилась сильнее не только на дипломатическом, но и на военном фронте», — объяснил Кулеба.

Дипломат также рассказал об угрозе военного вторжения со стороны России и перечислил ряд факторов, которые, по его мнению, могут повлиять на реализацию подобной стратегии. В частности, он заявил, что это зависит от «покоя и выдержки Украины», а также от «скоординированности и силы действий» ее партнеров.

«Мы работаем над обоими факторами и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве», – подчеркнул министр.

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия намерена вторгнуться на территорию республики в конце января или начале февраля. По его словам, для этих целей Москва сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих возле украинской границы.

