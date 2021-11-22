Европейское командование США начало международные военные учения НАТО в Латвии

В Латвии на Адажском полигоне стартовали военные учения НАТО с участием США

В Латвии на Адажском полигоне 22 ноября стартовали международные военные учения НАТО Winter Shield 2021. В мероприятии принимает участие Европейское командование США. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках учений задействованы моторизованная пехота Латвии, Вооруженные силы Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии и бойцы местного ополчения. Солдаты НАТО отрабатывают боевую стрельбу, испытывают артиллерию, военную технику и авиацию.

Место учений — Адажский полигон — расположено недалеко от столичной Риги, менее чем в 300 километрах от границ России. Военнослужащие НАТО заняли его на 12 дней, до 4 декабря 2021 года. Учения проводятся каждый день с 9:00 до 23:00.

21 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала совместные учения Эстонии и США созданием «натовского плацдарма» у границ России. По мнению Захаровой, НАТО искусственно создает напряженность вблизи России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о стягивании сил Североатлантического альянса ближе к российской территории. Путин обвинил альянс в фактическом разрыве дипломатических отношений с Россией.