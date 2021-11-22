Названы пять продуктов для улучшения памяти

Диетолог Разаренова посоветовала есть авокадо, шоколад и пить зеленый чай для памяти

Включение в рацион ряда продуктов поможет улучшить память, заявила врач-диетолог Александра Разаренова, пишет РБК.

Одним из самых полезных пяти продуктов для памяти она назвала авокадо, содержащий много полезных жиров, большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Пантотеновая кислота оказывает положительное воздействие на долгосрочную память, а при ее нехватке человек чувствует усталость. Однако тем, кто имеет лишний вес, злоупотреблять авокадо не следует, оно очень калорийное.

На когнитивные функции и концентрацию благотворно сказывается розмарин, посоветовала специалист. В нем есть ацетилхолин, необходимый для поддержки мыслительных процессов. Укрепить память и нейтрализовать токсины в организме поможет регулярное употребление оливкового масла. Его прописывают как эффективное средство для профилактики от болезни Альцгеймера.

Антиоксидант EGCG, генерирующий нейральные и стволовые клетки, есть в зеленом чае: он оказывает положительное влияние на память. Пить его надо тем, кто хочет избежать дегенеративных расстройств. L-теанин в напитке повышается обучаемость и общую работоспособность.

Шоколад, содержащий много какао, имеет органические вещества, снабжающие мозг кислородом. Особенно полезен горький шоколад, который также помогает справляться с сонливостью и повышает общий тонус.

Ранее американский психиатр Ума Найду (Uma Naidu) посоветовала есть темный шоколад, чтобы сохранить здоровыми клетки мозга.