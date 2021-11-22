В России выплату пенсионных накоплений разрешили оформлять удаленно

Премьер Мишустин: заявку на получение пенсионных накоплений можно оформить на госуслугах

В России пенсионные накопления разрешили оформлять через заявку на портале госуслуг, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Премьер пояснил, что пенсионные накопления разрешат оформлять удаленно застрахованным лицам. Россиянам не придется в большинстве случаев посещать Пенсионный фонд или отправлять бумаги по почте.

В кабмине уточнили, что такое решение упростит процедуру и сократит время получения единовременной выплаты, а также сбережет здоровье граждан.

Согласно данным опроса SuperJob, среди россиян из крупнейших городов страны выросло число тех, кто считает, что после достижения пенсионного возраста они смогут жить на деньги, которые будет выплачивать государство.