Назван заменяющий рыбий жир продукт

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева рассказала, что среди всех растительных масел, богатых полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) омега-3, наиболее оптимальным является льняное масло, сообщает агентство «Прайм».

Диетолог назвала льняное масло традиционным для России продуктом, заменяющим рыбий жир. Она объяснила, что омега-3 жирные кислоты относятся к полиненасыщенным жирным кислотам, источником которых для человека служит только пища.

«Есть три вида омега-3 жирных кислот, которые нам необходимы: альфа-линоленовая, эйкозапентаеновая (ЕПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК). Самое большое количество полезных свойств именно у двух последних кислотах», — подчеркнула специалист.

Однако в льняном масле содержится только альфа-линоленовая кислота. Поэтому не следует считать льняное масло единственным источником омега-3 жирных кислот. Активными формами ЕПК и ДГК богата жирная рыба холодных морей и морепродукты.

Ранее диетолог Надежда Цапкина назвала самую полезную рыбу. К ней она отнесла скумбрию и сельдь. По словам специалиста, рыбы северных морей являются легкоусвояемым белком, они также богаты витамином D,омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами.