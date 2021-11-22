Армения защитит своих пленных от пыток в Европейском суде по правам человека

Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием защитить пленных солдат от пыток в Азербайджане

Армения потребует у Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) защиты от пыток для своих пленных в Азербайджане. С соответствующим заявлением в ЕСПЧ обратился армянский представитель при суде Егише Киракосян. Об этом сообщает «Новости-Армения».

Представительство Республики Армения подало заявление в соответствии с правилом 39 регламента суда, которое предполагает принятие судом обеспечительных мер по сохранению жизни и запрету пыток для определенных лиц. Подача заявления означает, что у Армении есть факты или иные основания, чтобы предполагать угрозу для жизни своих пленных.

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Военнослужащие Армении попали в плен к армии Азербайджана в результате боев 15-16 ноября. Столкновения произошли в районе Сюникской области на юге Армении, где ранее Баку выставил блокпосты на дороге, связывающей армянские села с районным центром. Всего в плен захватили 13 армянских солдат.

Баку и Ереван обвинили друг друга в начале конфликта. Армения 16 ноября обратилась за помощью к России, призвав Москву соблюсти союзнические обязательства и помочь отстоять территориальную целостность республики. Вскоре при посредничестве министра обороны России Сергея Шойгу стороны заключили перемирие.

ЕСЧП может как согласиться с заявлением, так и отказать в принятии обеспечительных мер. Ранее в России обвинили Европейский суд из-за требования освободить учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального, заявив, что ЕСПЧ злоупотребляет правилом 39 регламента. В 2015 году в аналогичном заявлении отказали капитану украинской армии Надежде Савченко, которая находилась в заключении в России.