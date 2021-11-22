Генпрокуратура запросит меру пресечения для Рашкина

Генпрокуратура России попросила Госдуму дать согласие на избрание в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление представителя надзорного ведомства Сергея Бочкарева.

По его словам, Рашкин хорошо знает свидетелей по делу о незаконной охоте, а значит, может оказать на них давление. Он также добавил, что действия депутата повлекли крупный ущерб — не менее 80 тысяч рублей.

Ранее Рашкин признался, что не проверял, есть ли разрешение на охоту. «Наверное, это моя ошибка, в чем я раскаиваюсь, горько и обидно, достаточно много ночей не сплю. Надо было бы проверить», — заявил депутат.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Государственную Думу представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

В ночь на 29 октября в Саратовской области автомобиль депутата остановили полицейский с сотрудником местного комитета охотничьего хозяйства. В багажнике они обнаружили убитого лося. Депутат сначала объяснял, что увидел тушу животного и хотел передать ее сотрудникам полиции.