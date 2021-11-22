Назван самый популярный бренд смартфонов в России

Samsung вернулась на первое место по продажам смартфонов в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из отчета МТС за октябрь, с которым ознакомились журналисты, Samsung вернула себе первое место в штучном выражении. Доля производителя на рынке составила 34,5 процента, на второй позиции оказалась Xiaomi, которая вместе с суббрендом Poco получила 28,1 процента. В Samsung подтвердили данную информацию, в Xiaomi не ответили на запрос.

В «Связном» изданию также назвали Samsung самым популярным брендом смартфонов в октября. По данным компании, на долю корейской корпорации приходится 33 процента рынка в штучных продажах, на долю уступившей ей лидерство Xiaomi — 22 процента. В «Ситилинке» долю Samsung оценили в 34,5 процента. Также в МТС отметили, что на третьем и четвертом местах по продажам оказались Apple и Realme с долей 14,7 и 7,4 процента соответственно.

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рынок не вырос. По отчету «М.Видео-Эльдорадо», за октябрь было продано 2,8 миллиона смартфонов на сумму 67 миллиардов рублей, в «Связном» — 2,7 миллиона девайсов на сумму 67 миллиардов рублей. «Российский рынок смартфонов в октябре практически не показал роста в количестве реализованных единиц», — сообщили в «Ситилинке».

В конце лета аналитики агентства International Data Corporation (IDC) сообщили, что Xiaomi заняла лидирующие позиции на рынке смартфонов в России. На втором месте расположилась компания Samsung, на третьем — Apple.