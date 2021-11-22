На российского капитана завели дело за слив с судна топлива на 104 тысячи рублей

В Саратовской области на 38-летнего капитана дизель-электрохода завели уголовное дело по статье 160 («Растрата денежных средств с использованием служебного положения») УК РФ. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 июня судно находилось в акватории Волги в Вольском районе. Вечером, когда видимость стала хуже, россиянин с помощью шланга откачал из стоявшей на палубе цистерны 2272 килограмма топлива. Похищенное он слил на другое судно. В СКР уточнили «Ленте.ру,» что капитан причинил ущерб своему предприятию на сумму 104 227 рублей.

Хищение выявили сотрудники Приволжского линейного управления МВД на транспорте. Капитану предъявили обвинение. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

23 сентября сообщалось, что в Хабаровске за хищение продуктов питания к семи годам колонии общего режима был приговорен капитан российской армии Алан Хасиков.