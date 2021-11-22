Версию Попова о гибели «Курска» назвали политически невыгодной в 2000-е годы

Версия о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с субмариной НАТО, которую озвучил адмирал и экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов, была политически невыгодной в 2000-е годы, хотя ее придерживались большинство российских подводников. Об этом в разговоре с News.ru заявил советский и российский офицер-подводник, Герой России Юрий Юрченко.

«С самого начала большинство подводников России придерживались той версии, которую озвучил Попов в первый день после гибели “Курска”. (...) В принципе, мы могли бы объявлять войну, потому что было нападение на нашу подводную лодку», — сказал Юрченко. Он командовал атомными подводными крейсерами К-117 «Брянск» и К-18 «Карелия».

Ранее адмирал Попов назвал собственную версию гибели «Курска». По его словам, это произошло из-за столкновения с субмариной НАТО, которая следила за подлодкой. Он отметил, что подлодка из-за погодных условий не смогла обеспечивать безопасность, поэтому она подплыла к «Курску» слишком близко, позже ее обнаружили у берегов Норвегии.

Экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Виктор Кравченко сообщил, что косвенные признаки подтверждают версию Попова. По информации российских и иностранных СМИ, в тот день в районе учений действительно находились атомные подлодки США и Великобритании. Министерство обороны России запрашивало у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но ведомству отказали в связи с «рабочим состоянием всех субмарин».

В Кремле отказались комментировать новую версию Попова. Бывший председатель Комитета по проведению подводных работ и вице-адмирал запаса ВМФ России Тенгиз Борисов заявил, что подлодки НАТО не имеют ничего общего с гибелью «Курска».

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска, погибли все 118 членов экипажа. Согласно официальной версии, причиной трагедии стал взрыв парообразной торпеды на борту, который затем вызвал детонацию.