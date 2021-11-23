Боец MMA нокаутировал соперника и сломал ногу

Боец MMA отправил соперника в нокаут ударом ногой в голову и получил перелом голени

Боец смешанного стиля (MMA) Дилан Кискила получил травму при нокаутирующем ударе во время любительского турнира Captain's Fight Club. Ролик доступен на странице организации в Facebook.

Кискила финишировал оппонента Кая Дюке ударом ногой в голову. При этом спортсмен сломал голень.

Кискила связался с организаторами турнира и подтвердил, что сломал ногу. У бойца травма, аналогичная той, что получил ирландец Конор Макгрегор в поединке с Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), — перелом большеберцовой кости. Он также отметил, что получил повреждение, попав ногой по голове соперника.

Макгрегор получил травму еще в июле. Бойцу потребовалась операция. Ирландец уже говорит о скором возвращении в октагон UFC.