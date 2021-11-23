В Северной Осетии рассказали о строительстве нового курорта

Первый этап строительства нового курорта «Мамисон» в Северной Осетии стартует уже в следующем году. Уже в 2023-2024 году на территории объекта будут функционировать 20 километров трасс и сноупарк, а также две канатные дороги. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики сообщает «Интерфакс».

Проект также предусматривает строительство системы искусственного оснежения, а также обустройство базовой инфраструктуры.

Рассуждая о строительстве курорта, гендиректор акционерного общества (АО) «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев отметил, что «Мамисон» тесно связан с развитием Северной Осетии. По его словам, в ближайшие годы властям региона и АО «Кавказ.РФ» предстоит справиться с большим объемом работы, включающим не только возведение объекта, но и привлечением инвестиций. «К строительству более чем 1950 мест размещения на курорте подключатся инвесторы. Три потенциальных партнера уже готовы вложить в "Мамисон" более 9 млрд рублей», — добавил он.

Агентство указывает, что к 2025 году протяженность трасс «Мамисона» будет удвоена, также планируется создать еще пять канатных дорог. До 2030 года будет обустроено 73 километра трасс, 18 подъемников, а также более семи тысяч мест размещения.

О том, что активное строительство нового курорта «Мамисон» в Северной Осетии начнется в 2022 году, стало известно в сентябре 2021 года. Уточнялось, что проект всесезонного курорта в Алагирском районе является одним из самых масштабных в регионе, однако его не могут реализовать последние десять лет. Решение о его создании было принято в 2013 году, а три года спустя финансирование было приостановлено. Территорию горно-рекреационного комплекса «Мамисон» лишили статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), но в 2019-м власти республики смогли вернуть курорту этот статус.

Проект подразумевает строительство более 20 километров горнолыжных трасс. В прошлом году правительство республики и Минэкономразвития подписали график мероприятий по развитию курорта до 2024 года. В бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей на развитие этого проекта.