В Приморье сняли на видео самого редкого дикого копытного России. Уточняется, что амурскому горалу, единственному представителю семейства полорогих в Приморском крае, в последнее время грозит полное исчезновение, из-за чего встреча с ним в естественной среде очень ценна. Запись публикует Сихотэ-Алинский заповедник на своей странице в Instagram.

Уникальные кадры представил работник отдела экологического просвещения Евгений Табалыкин. На видео заметно сказы, по которым лазит горал, высоко перепрыгивая через препятствия. В заповеднике отметили, что это животное обычно обитает в горах, расположенных вдоль побережья Японского моря.

Животное находится в Красной книге России. «Горал до сих пор остается лакомым трофеем среди браконьеров, прежде всего на неохраняемых территориях», — рассказали в Сихотэ-Алинском заповеднике. В природе, помимо человека, опасностью для копытных становятся рыси, которые тоже проживают на побережье в непосредственной близости от скалистых берегов. На молодых горалов также охотятся и более мелкие хищники, такие как харза или орланы.

Ранее стало известно, что WWF разработал проект, который поможет спасти от полного исчезновения северного оленя на юге Сибири. В Алтайском заповеднике поставили камеры наблюдения за дикими животными.

В сентябре в национальном парке «Сайлюгемский» выпустили на свободу четырех аргали, считающихся самыми большими в мире горными баранами. Таким образом россияне помогли зверям, поселив их в дикой природе.