Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank ожидают, что по итогам 2021 года в российскую недвижимость вложат рекордное количество денег. Инвестиции в площадки под строительство вырастут на 17 процентов относительно 2020 года и могут достичь 300 миллиардов рублей — максимума за время ведения такой статистики. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Большая часть вложений придется на недвижимость в Москве — 210 миллиардов рублей. Оставшиеся 90 миллиардов будут инвестированы в региональные рынки. Аналитики отметили рост вложений в объекты и в столице, и за ее пределами — на 19,8 и 10,8 процента соответственно. Основной объем средств будет российским, а на долю зарубежного капитала придется около пяти процентов — меньше всего за последние два года.

Самой популярной категорией построек станут жилые дома — на площадки под них придется около 63 процентов всего объема инвестиций, на 14 процентов больше показателей 2020 года. На втором месте с долей в 13 процентов окажутся офисные здания, а на третьем — складские помещения (12 процентов). Следом по востребованности для вложений идут торговая (девять процентов) и гостиничная (три процента) недвижимость.

Рекордный объем инвестиций в Knight Frank объясняют высокой активностью девелоперов, многие из которых в 2021 году успешно провели первичное и вторичное размещение акций на бирже. Эксперты ожидают, что тенденция к крупным вложениям в площадки под жилье сохранится и в 2022 году. «Однако факторы новых волн коронавируса и дальнейших повышений ключевой ставки ЦБ РФ могут немного скорректировать позитивные ожидания от 2022 года», — отметил управляющий партнер компании Knight Frank Russia Алексей Новиков.

По итогам третьего квартала 2021 года инвестиции в российскую недвижимость также были рекордными. Объем вложений с июля по сентябрь в строительные площадки по всей стране достиг 93 миллиардов рублей. Инвестиции за девять месяцев были на уровне 281 миллиардов рублей — больше всего за все время, по наблюдениям экспертов.