Россияне назвали вызывающие наибольшее доверие иномарки

Наибольшее доверие среди иномарок у россиян вызывают автомобили марки Toyota, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Рейтинг доверия японскому автопроизводителю составил 95 процентов (плюс 2 процентных пункта по сравнению с прошлым годом). Второе и третье места заняли Lexus (94 процента) и Mitsubishi (93 процента). Следом расположились BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi. Также в десятку вошли Nissan, Mazda и Volvo. Замыкают рейтинг китайские автомобили Haval, Changan и Geely.

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Ключевыми ценностями в автомобильной отрасли участники исследования назвали надежность — так ответили 67 процентов опрошенных (плюс 4 процентных пункта) — и безопасность (61 процент, плюс 5 процентных пунктов). При этом такие ценности как семья и простота потеряли по 3 процентных пункта, опустившись до 21 и 19 процентов соответственно. В сравнении с 2016 годом, падение составило 18 и 8 процентных пунктов.

Наибольшую динамику среди ценностей автомобильного рынка за последние пять лет показали новаторство (плюс 22 процентных пункта) и воображение (плюс 16 процентных пунктов). Такие изменения указывают на переориентацию ценностей в обществе и влияние маркетинговых кампаний производителей, направленных на создание уникального и инновационного образа автомобиля в глазах потребителей, считают авторы исследования.

По мнению россиян, определенным маркам автомобилей присущи свои ценности. За простоту они ценят Lada, Renault, Cherry и Geely, за надежность — Toyota и Volvo, за статусность — Infiniti, Lexus, BMW и Mercedes-Benz, с семьей ассоциируют KIA и Hyundai.

В 2020 году во время пандемии число зарегистрированных в России элитных автомобилей выросло на 22,4 процента, до 97,6 тысячи единиц. Всего за последние пять лет число роскошных машин в России увеличилось в четыре раза. Наибольший рост зафиксирован в 2017 и 2019 годах — 51 и 48,3 процента соответственно.