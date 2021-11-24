Врач предложил Центру Гамалеи читать лекции врачам-антипрививочникам

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин предложил в разговоре с «Лентой.ру» работникам Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи прочитать курс лекций для медиков-антипрививочников.

«Было бы здорово, если бы Центр Гамалеи специально для врачей подготовил разъяснительно-информационную работу, научно обоснованную. Чтобы это была лекция под эгидой НМО — непрерывного медицинского образования, чтобы врач аттестовывался, что прошел этот курс, и получал за это баллы», — отметил Кондрахин.

По его мнению, если после получения дополнительного образования у врача-антиваксера повторно возникают сомнения в необходимости вакцинации, его можно отправить на стажировку в «красную зону», «чтобы понял, с какими проблемами сталкиваются коллеги, чтобы ему там рассказали, как проводят профилактику, как и что лечат».

Ранее региональные подразделения Росздравнадзора передали в Следственный комитет и прокуратуру информацию о 37 антипрививочниках, которых могут привлечь к уголовной ответственности. В пресс-службе ведомства отметили, что больше всего их интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».