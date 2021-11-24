Власти Украины забыли о работе ведомства по финансовым преступлениям

Кабмин Украины до сих пор не выделил оборудованное здание для сотрудников недавно созданного Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщает пресс-служба нового ведомства по борьбе с финансовыми преступлениями.

По информации ведомства, бюро смогло в установленный законом срок, до 25 ноября, укомплектоваться на 30 процентов от общей штатной численности центрального аппарата, что позволяет органу приступить к работе. Однако сделать это невозможно, так как власти «забыли» выделить помещение, добавили в БЭБ.

«Затягивание процесса выделения помещения для БЭБ со стороны кабинета министров Украины может сделать невозможным процесс передачи уголовных производств и работу органа в целом», — отмечается в сообщении. В ведомстве также напомнили, что после начала работы расследование экономических правонарушений станет исключительным полномочием бюро.

В мае правительство Украины создало новое ведомство по борьбе с экономическими преступлениями — Бюро экономической безопасности (БЭБ). Бюро займется выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием уголовных преступлений в сфере экономики. БЭБ получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.