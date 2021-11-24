В Болгарии начали анализ ДНК останков погибших в ДТП с автобусом

Профифльные ведомства Болгарии начали процедуру анализа ДНК для установления личностей погибших в крупном ДТП с участием туристического автобуса на автомагистрали «Струма». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел Северной Македонии Оливера Спасовски.

Он пояснил, что после завершения опознания останков последует процедура транспортировки тел в столицу Северной Македонии. Организация и расходы будут возложены на государство. Сообщается также, что родственники погибших смогут попасть на территории Болгарии без предъявления виз и документов, связанных с антиковидными ограничениями.

Авария произошла 23 ноября в 3 часа ночи, возле села Боснек в Перникской области. Автобус с 52 пассажирами направлялся из Стамбула в Северную Македонию. Когда случилась авария, машина загорелась, в результате чего погибли 46 человек, включая 12 детей.

Все погибшие оказались гражданами Северной Македонии. По версии болгарских властей, основными причинами аварии могли стать мокрая дорога, техническая неисправность автобуса и заснувший за рулем водитель. Также следователи допустили, что автобус мог загореться еще до ДТП.