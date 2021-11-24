Бензема вынесли приговор по делу о шантаже интимным видео

Форвард «Реала» Карим Бензема получил год условно по делу о шантаже интимным видео

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема приговорен к одному году тюрьмы условно. Об этом сообщает RMC Sport.

Такое решение вынес уголовный суд Версаля по делу о шантаже интимным видео другого французского футболиста Матье Вальбуэна, который сейчас выступает за греческий «Олимпиакос».

Бензема признали виновным в соучастии в попытке шантажа. Помимо условного срока, форвард заплатит штраф в размере 75 тысяч евро. Суд пришел к выводу, что француз не осознавал преступного характера своих действий.

В 2015 году злоумышленники получили видео интимного характера с участием Вальбуэна. Шантажисты вышли на связь с Бензема, который передавал партнеру по сборной их требования.

В том же году форвард «Реала» был исключен из сборной Франции. В результате нападающий пропустил чемпионат Европы-2016 и чемпионат мира 2018 года в России, ставший победным для французов. Он вернулся в команду перед Евро-2020.