Главы МИД России и Армении обсудили урегулирование в Карабахе

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили по телефону процесс урегулирования в Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики, передает «Sputnik Армения».

В ходе беседы министры поговорили про ситуацию на армяно-азербайджанской границе и реализацию трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мирзоян и Лавров отметили, что всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно путем мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Глава МИД Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, созданную действиями Вооруженных сил (ВС) Азербайджана на территории Армении. Дипломат также отметил роль армяно-российский союзнических отношений в контексте установления стабильности в регионе.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев договорились провести трехсторонние переговоры по Карабаху 26 ноября в Сочи. Уточняется, что встреча состоится по инициативе российского лидера. Она будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Также в этот день Владимир Путин проведет отдельные беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

